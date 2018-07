Nella crisi di Aral spuntano solo gli stipendi ma per il resto è buio pesto

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e devo ammettere che ancora una volta sono stato facile profeta quando, in beata solitudine e come al solito controcorrente, ho scritto che la gara per l’affitto di azienda di Aral era una belinata fotonica. Proprio mercoledì scorso – smentendo come al solito il foglio della Fca che, sull’argomento, spara sciocchezze a raffica più o meno tutti i giorni – precisavo che “la presentazione delle offerte per la fantomatica gara d’affitto del ramo d’azienda” non ci sarebbe stata e che la “la gara non si” sarebbe mai fatta “a meno che la mente fervida dell’assessore Paolo Borasio non” avesse tirato “fuori dal cilindro l’ennesimo coniglio che si” sarebbe rivelato “ben presto un granchio”. E granchio è stato in quanto perfino il foglio di cui sopra è stato costretto a smentire (non è la prima volta) se stesso scrivendo che “il tentativo della gara per affittare l’azienda a qualcuno che la faccia ripartire è fallito, come del resto era quasi scontato”. Non basta perché il “Disastro Aral” è tale anche perché l’azienda dei rifiuti è priva di conduzione in quanto il commissario straordinario Alessandro Giacchetti, 71 anni, ex prefetto di Viterbo e Trieste, è decaduto dall’incarico sabato 30 giugno.

Ma se la vicenda societaria è quella che è, non bisogna dimenticare quella che riguarda i dipendenti che ieri hanno manifestato davanti alla prefettura per avere lo stipendio di giugno e la quattordicesima. E in questa caporetto l’assessore Paolo Borasio si dice ottimista, come riportato (ma va?) dal solito foglio dove non più tardi di una settimana fa si leggeva proprio dell’“ottimismo espresso dall’assessore Paolo Borasio che […] incontrerà nuovamente i vertici Amag. Amag che avrebbe dovuto accollarsi l’onere di affittare Aral per sei mesi, il tempo di sbloccare la situazione discariche, in primis Solero e Castelceriolo, e preparare il piano per il concordato preventivo”.

In due righe hanno scritto tre sciocchezze: che Amag avrebbe voluto affittare Aral; che bisognava procedere allo sblocco della situazione discariche e iniziare l’iter per il concordato preventivo.

Innanzi tutto Amag è bollita e non è in grado di affittare Aral.

Per quanto riguarda lo sblocco della situazione di stallo delle discariche di Solero e Castelceriolo l’unico modo – dicesi U N I C O – è realizzare una nuova discarica.

Per quanto riguarda, poi, il concordato preventivo, il problema non si pone neppure in quanto in cassa non c’è una lira e per fare un concordato qualche soldo da distribuire ci vuole altrimenti nessun giudice, ma neppure l’ultimo giudice d’Italia da ubriaco, lo può consentire.

Per non parlare poi dell’assurda e illegale proposta dei tre maggiori creditori (Koster, Solero Scarl ed Euroimpresa) che, in cambio del congelamento del debito di oltre 4 milioni, chiedono di poter entrare nella società. Semplicemente non si può fare, perché Aral Spa è pubblica e i creditori sono dei privati.

Non è finita perché il pasticcio di Aral è nato anche dal pignoramento da parte dei Comuni di Quargnento e di Solero di cui era consulente legale l’attuale assessore Paolo Borasio che oggi dovrebbe risolvere la situazione a favore di Aral. E siamo arrivati al corto circuito in quanto, contraddicendo se stesso, ieri Borasio avrebbe convinto gli stessi Comuni a congelare i pignoramenti riferiti ai soldi che il Comune di Alessandria deve ad Aral per le ultime fatture. Si tratta di un milioncino di euro che permetterebbe di pagare i dipendenti e le forniture indispensabili.

L’unica cosa che si può fare è una gara ad evidenza pubblica in cui si mette sul mercato una quota di Aral con l’obbligo, come sappiamo, di realizzare una nuova discarica.

E io pago.