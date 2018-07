Tunisino minorenne mette fuori uso a calci l’ascensore del parcheggio multipiano

Casale Monferrato – Al termine delle indagini durate un mese e mezzo, stamane la Polizia Locale di Casale Monferrato ha identificato e deferito alla Procura dei Minorenni di Torino un diciassettenne di origine tunisina, residente in città e con precedenti di polizia, per il danneggiamento aggravato dell’ascensore del parcheggio comunale multipiano di Via Sant’Anna.

L’indagine era partita dopo la denuncia da parte dell’Azienda Multiservizi Casalese, ente che si occupa della gestione e della manutenzione del parcheggio. Il fatto risale a domenica 27 maggio scorso quando cinque ragazzi, nel primo pomeriggio, si erano recati all’ultimo piano del parcheggio, evidentemente il loro luogo di ritrovo.

Qui uno di loro, il diciassettenne tunisino, con ripetuti calci e spinte aveva scardinato la porta dell’ascensore dal sistema di scorrimento.

Dopo la denuncia sporta dall’Azienda Multiservizi Casalese, il nucleo di pronto intervento e polizia giudiziaria della Polizia Locale, acquisite le immagini dell’impianto di videosorveglianza del parcheggio, era riuscita ad identificare l’autore del danneggiamento.

Identificati anche gli altri quattro ragazzi, di cui due minorenni. La loro posizione è stata sottoposta al vaglio dell’autorità giudiziaria ma, secondo i primi accertamenti, avrebbero assistito passivamente al danneggiamento dell’ascensore.