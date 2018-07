Abbiamo le leggi migliori del mondo e degli ottimi giudici ma la giustizia in Italia segna il passo. Occorre una seria riorganizzazione della magistratura per garantire la “giustizia giusta” per tutti. Non è allungando la prescrizione o annullandola che si favorisce la giustizia che, invece, ha bisogno di indagini approfondite e esaurienti per risolvere casi che con l’andar del tempo, si fanno sempre più complessi.