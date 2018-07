I NOSTRI RAGAZZI

Due fratelli, opposti nel carattere come nelle scelte di vita, uno avvocato di grido, l’altro pediatra impegnato e le loro rispettive mogli perennemente ostili l’una all’altra l’incontrano da anni, una volta al mese, in un ristorante di lusso, per rispettare una tradizione. Parlano di nulla: alici alla colatura con ricotta e caponatina di verdure, l’ultimo film francese uscito in sala, l’aroma fruttato di un vino bianco, il politico corrotto di turno. Fino a quando una sera delle videocamere di sicurezza riprendono una bravata dei rispettivi figli e l’equilibrio delle due famiglie va in frantumi. Come affronteranno due uomini, due famiglie tanto diverse, un evento tragico che li coinvolge così da vicino?

DATA USCITA: 05 settembre 2014

GENERE: Drammatico

ANNO: 2014

REGIA: Ivano De Matteo

SCENEGGIATURA: Valentina Ferlan, Ivano De Matteo

ATTORI: Alessandro Gassman, Giovanna Mezzogiorno, Luigi Lo Cascio, Barbora Bobulova, Rosabell Laurenti Sellers, Jacopo Olmo Antinori

MEGAPLEX STARDUST TORTONA

da giovedì 11 settembre

SALA 7: 22,40

FOTOGRAFIA: Vittorio Omodei Zorini

MONTAGGIO: Marco Spoletini

PRODUZIONE: Rodeo Drive con Rai Cinema

DISTRIBUZIONE: 01 Distribution

PAESE: Italia