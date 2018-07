Il novese Osvaldo Semino ha vinto la “Farfalla d’Oro” al concorso di Salsomaggiore

Salsomaggiore Terme – C’è anche un novese fra i vincitori della 36° edizione del Concorso “Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia”, evento ideato e organizzato dall’associazione 50&Più, con il Patrocinio del comune di Salsomaggiore Terme, e dedicato a tutti gli over 50 desiderosi di cimentarsi nelle quattro arti della parola e dell’immagine: prosa, poesia, pittura e fotografia.

È Osvaldo Semino che stamane, nella bella cornice di Salsomaggiore Terme dove si è tenuta la cerimonia di premiazione, ha vinto la farfalla d’oro per l’opera “Viaggio in fondo alla vita” battendo un’agguerrita concorrenza fatta di cinquecento finalisti e riuscendo a convincere la giuria da Renato Minore, Elio Pecora, Lina Pallotta, Giulio Rigoni, Duccio Trombadori e Paolo Di Paolo.

Nel complesso sono state 800 le opere in gara, 20 le Farfalle e 4 le Libellule d’oro assegnate, 55 le Menzioni speciali e 10 le Segnalazioni della Giuria. Numeri importanti ai quali si aggiunge anche la premiazione dei 4 Supervincitori dell’edizione 2017.

Come nelle precedenti edizioni, anche stavolta i partecipanti hanno avuto la possibilità di approfondire e accrescere le loro competenze nelle discipline artistiche grazie a seminari e laboratori tenuti da grandi artisti e professionisti della cultura. Gli appassionati di fotografia hanno potuto seguire il workshop “Salsomaggiore, città del liberty”, tenuto da Lina Pallotta; gli amanti della pittura il laboratorio “Colore come magia” con il pittore Enrico Benaglia; per esercitarsi nella scrittura narrativa l’appuntamento è stato con il laboratorio “Una foto immaginaria” del maestro di scrittura Francesco Tarquini, mentre per gli amanti della parola poetica “Le ragioni della poesia” con il poeta Elio Pecora. Per la prima volta quest’anno è stato organizzato un laboratorio di lettura ad alta voce “Leggere per raccontare” tenuto dall’attrice e scrittrice Fiorella Magrin e l’attore Vittorio Viviani.

Ha chiuso la manifestazione lo spettacolo “50&PiùShow”, frutto del laboratorio musicale del Maestro Vincenzo De Filippo.

La manifestazione è stata condotta da Paolo Notari, giornalista Rai.