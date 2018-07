LA PREDA PERFETTA

Il film vede protagonista Liam Neeson nel ruolo di Matt Scudder, un ex poliziotto del Dipartimento di Polizia di New York che ora lavora come investigatore privato senza licenza, operando al di fuori della legge. Quando Scudder accetta con riluttanza di aiutare un trafficante di eroina (Dan Stevens) a dare la caccia agli uomini che hanno rapito e poi brutalmente assassinato la moglie, l’investigatore privato scopre che non si trratta della prima volta che questi uomini hanno commesso lo stesso tipo di perverso reato …né sarà l’ultima. Sul confine indecifrabile tra giusto e sbagliato, Scudder intraprende una ricerca tra vicoli di New York per rintracciare i brutali killer prima che possano uccidere di nuovo.

DATA USCITA: 18 settembre 2014

GENERE: Azione, Thriller

ANNO: 2014

REGIA: Scott Frank

SCENEGGIATURA: Scott Frank

ATTORI: Liam Neeson, Boyd Holbrook, Dan Stevens, Whitney Able, Stephanie Andujar, Marina Squerciati, Astro, Mark Consuelos

MEGAPLEX STARDUST TORTONA

Da giovedì 25 settembre

SALA 7: 22,40

FOTOGRAFIA: Mihai Malaimare Jr.

MONTAGGIO: Jill Savitt

MUSICHE: Carlos Rafael Rivera

PRODUZIONE: 1984 Private Defense Contractors, Cross Creek Pictures, Da Vinci Media Ventures

DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures

PAESE: USA

DURATA: 113 Min