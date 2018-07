LE DUE VIE DEL DESTINO

1942. Decine di migliaia di giovani e coraggiosi soldati sono fatti prigionieri di guerra dalle truppe giapponesi che hanno invaso Singapore. Tra i soldati catturati c’è Eric Lomax, ventunenne addetto ai segnali e appassionato di ferrovie. Spedito a lavorare alla costruzione della celebre Ferrovia della morte, in Tailandia, Eric è testimone di inimmaginabili sofferenze. Sopravvissuto per miracolo alla guerra, perseguitato dall’immagine di un giovane ufficiale giapponese, si isola dal mondo. Ma un giorno, diversi anni dopo, incontra una donna affascinante – ovviamente su un treno. Si sposano, ma la notte delle nozze gli incubi di Eric riemergono. La moglie, Patti, cerca in ogni modo di scoprire che cosa tormenta l’uomo che ama.

DATA USCITA: 11 settembre 2014

GENERE: Drammatico

ANNO: 2013

REGIA: Jonathan Teplitzky

SCENEGGIATURA: Frank Cottrell Boyce, Andy Paterson

ATTORI: Colin Firth, Nicole Kidman, Stellan Skarsgård, Jeremy Irvine, Hiroyuki Sanada, Sam Reid

MEGAPLEX STARDUST TORTONA

da giovedì 18 settembre

SALA 5: 20,20

FOTOGRAFIA: Garry Phillips

MUSICHE: David Hirschfelder

PRODUZIONE: Archer Street Productions, Latitude Media, Lionsgate, Pictures in Paradise

DISTRIBUZIONE: Koch Media

PAESE: Australia, Gran Bretagna

DURATA: 116 Min