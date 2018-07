Le Tele di Fontana esposte nella città termale

Acqui Terme – Sono arrivate mercoledì sera ad Acqui le 34 Opere di Lucio Fontana che da sabato 14 luglio a domenica 2 settembre, saranno protagoniste al Liceo Classico Saracco nell’ambito della 47ª edizione Antologica dal titolo “La terza dimensione”. L’inaugurazione ufficiale sarà venerdì 13 luglio alle 18,30.

Disegni, opere su carta, ceramiche, bronzi e i noti “tagli” e “buchi” che costituiscono il repertorio artistico di Fontana, padre dello Spazialismo.

In questi ultimi giorni prima dell’inaugurazione gli ultimi ritocchi: sgombrate le aule del Liceo sulle quali è stato posto un falso pavimento in pietra, sui muri l’illusione del cemento armato e del “corten”, materiale dall’aspetto arrugginito che al liceo è stato ricreato con l’uso di smalti e reagenti.

E poi 120 faretti per evidenziare le opere, strisce di luci a led, videoinstallazioni, un mini labirinto.

Le opere saranno mantenute a temperatura costante di 22 gradi e sorvegliate 24 ore su 24 da una quindicina di telecamere e dai sistemi di sicurezza della ditta Ratto.

Dopo l’inaugurazione ufficiale, la mostra da sabato sarà aperta ogni giorno dalle 10 alle 13 e dalle 16,30 alle 22,30. Costo del biglietto 10 euro, ridotto 8.