Sotto le strade di Parigi si trovano chilometri di tortuose catacombe, eterna dimora di innumerevoli anime. Quando una squadra di esploratori si avventura in quel labirinto di ossa inesplorato, scoprono il segreto di cosa, questa città dei morti, aveva lo scopo di celare. Necropolis – La città dei Morti è un viaggio nella follia e nel terrore, che raggiunge la profondità della psiche umana per portare alla luce i demoni di ciascuno che tornano per perseguitare tutti noi.

DATA USCITA: 11 settembre 2014

GENERE: Thriller

ANNO: 2014

REGIA: John Erick Dowdle

SCENEGGIATURA: John Erick Dowdle, Drew Dowdle

ATTORI: Edwin Hodge, Ben Feldman, Perdita Weeks

MEGAPLEX STARDUST TORTONA

da giovedì 18 settembre

SALA 7: 22,40

FOTOGRAFIA: Léo Hinstin

MONTAGGIO: Elliot Greenberg

PRODUZIONE: Legendary Pictures

DISTRIBUZIONE: Universal Pitures

PAESE: USA

DURATA: 93 Min