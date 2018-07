Presto la fusione delle due società di calcio tortonesi

Tortona – Un primo, importante, passo verso il ritorno a una visione unitaria e sinergica dello sviluppo del calcio giovanile a Tortona. Ieri, mercoledì 11 luglio, è stato firmato sotto l’egida dell’Amministrazione Comunale, presenti i presidenti Roberto Promutico, Fabio Toso e Marco Croci, e l’Assessore allo Sport Roberta Colacino (nella foto), un accordo tra i settori giovanili di ASD Hic Sunt Leones Derthona (HSL Derthona), ASD Settore Giovanile Derthona (ASD S.G.DERTHONA) e ASD Dertona Calcio Giovanile (ASD Dertona Calcio Giovanile). L’accordo prevede un piano triennale di collaborazione che progressivamente diverrà sempre più stretta, sia per quanto riguarda l’organizzazione e la progettualità tecnica e sportiva, che per la gestione efficiente e razionale delle infrastrutture ossia campi da gioco e allenamento.

Le tre società, nella stagione 2018-2019, si impegneranno a collaborare nell’allestimento delle squadre di HSL Derthona: Allievi Fascia A, allenata da Fabrizio Rutigliano, e Juniores, allenata da Cristiano Patta.

Questo al fine di creare gruppi di giovani che possano crescere insieme per poter vestire, nei prossimi anni, la maglia del leone in prima squadra.

Nella stagione successiva, dopo i necessari approfondimenti legali e contabili, HSL Derthona e SG Derthona diverranno un’unica società, mentre con Derthona Calcio Giovanile sarà stipulato un accordo di affiliazione per consolidare un percorso di integrazione da completare nella stagione successiva.

Obiettivo sarà quello di riunire sotto il simbolo del leone rampante chi si impegna da anni nel settore giovanile e scolastico, avviando un percorso di rafforzamento delle specificità e qualità di ogni realtà.

Ai più di trecento ragazzi che costituiscono la comunità dei giovani leoni, l’intenzione è quella di assicurare un mix sempre più adeguato e soddisfacente di gioco, educazione alla cultura sportiva e preparazione tecnica e atletica.