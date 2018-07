SEX TAPE – FINITI IN RETE

Jay (Jason Segel) e Annie (Cameron Diaz) sono una coppia con figli, sposata da ormai dieci anni. Per rinvigorire il proprio rapporto – perché no? – decidono di registrare un video hot, in cui sperimentare, in una maratona di tre ore, tutte le posizioni di The Joy of Sex. L’idea sembra brillante, l’unico problema è che il filmato sparisce e i due devono imbarcarsi in una folle corsa per recuperarlo, prima che finisca nelle mani sbagliate e diventi di pubblico dominio. Una corsa contro il tempo per ritrovare, non solo il video, ma anche per salvare la loro reputazione e, ancora più importante, il loro matrimonio.

DATA USCITA: 11 settembre 2014

GENERE: Commedia

ANNO: 2014

REGIA: Jake Kasdan

SCENEGGIATURA: Jason Segel, Nicholas Stoller, Kate Angelo

ATTORI: Cameron Diaz, Jason Segel, Jack Black, Rob Corddry, Rob Lowe

FOTOGRAFIA: Tim Suhrstedt

MONTAGGIO: Tara Timpone

MUSICHE: Michael Andrews

PRODUZIONE: Escape Artists, Sony Pictures Entertainment

DISTRIBUZIONE: Warner Bros. Pictures Italia

PAESE: USA

DURATA: 90 Min