Camperio è “Monsieur Borsalino”

Alessandria – È la Haeres Equita di Philippe Camperio ad essersi aggiudicata, ieri nel corso dell’asta che si è tenuta a Torino, le attività della “Borsalino Giuseppe & Fratello”.

L’imprenditore svizzero, presidente esecutivo di B Collective e di Haeres Equita, ha acquisito lo stabilimento di produzione di Spinetta, macchinari e attrezzature, contratti di lavoro e diritti delle boutique per la cifra complessiva di 6 milioni e 400.000 euro.

C’è, comunque, da sottolineare che la sua è stata l’unica offerta anche perché il bene più prezioso, ovvero il marchio, l’aveva già comprato, a giugno dello scorso anno, da Mediocredito, per 17 milioni e mezzo.

Dunque Camperio è praticamente “Monsieur Borsalino” e in quanto tale ha promesso il lancio di nuove collezioni che guardano molto al target delle donne e dei millennials, la valorizzazione delle boutique già presenti e l’apertura di altre nuove.

Camperio, come detto, aveva già acquistato il marchio dello storico stabilimento il 12 giugno 2017, dal Mediocredito, pagandolo 17 milioni e mezzo. Ma, a febbraio, il tribunale lo aveva sequestrato, nutrendo dubbi sulla legittimità del passaggio di proprietà. Pochi giorni fa, su istanza del procuratore Tiziano Masini, i giudici hanno disposto il dissequestro.

E da ieri Camperio possiede tutto: marchio e attività.

Praticamente automatica l’aggiudicazione dato che l’unica offerta presentata è stata la sua anche se per la formalizzazione devono trascorrere ancora dieci giorni.