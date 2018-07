Gara Mense: è inutile che i sindacati si straccino le vesti adesso, perché avrebbero dovuto vigilare per tempo sul bando e pretendere le clausole di salvaguardia

Alessandria – Senza clausole di salvaguardia è meglio non indire gare per il cambio gestione di partecipate o aziende di servizi comunali in genere. È la regola delle regole, e stupisce che i sindacati, sempre così attenti a garantire gli interessi dei lavoratori, non abbiano preteso che nel bando per l’assegnazione del servizio mense fossero inserite le clausole di salvaguardia dei posti di lavoro in essere. Per questo motivo non tende a placarsi la bagarre per quanto concerne la questione mense. Ieri, giovedì 12 luglio, l’incontro in Comune tra le parti sociali e l’Amministrazione comunale si è risolta con pareri discordanti.

“A certe condizioni dico no” la secca risposta ai giornalisti da parte di Cristina Vignolo, Fisascat Cisl, che ha poi sottolineato che il “25 luglio si dovrà spostare l’accordo in Regione”, mentre appare più ottimista Fabio Favola, Filcams Cgil.

“La responsabile unico del procedimento, Orietta Bocchio, ci ha assicurato che il 25 avremo l’azienda aggiudicatrice del servizio mensa e questo è positivo, subito dopo inizieremo le trattative sull’occupazione” le sue parole all’uscita dall’incontro con l’Amministrazione che si è tenuto a Palazzo Rosso alle 14,30, presenti il vicesindaco Davide Buzzi Langhi e gli assessori Silvia Straneo, Piervittorio Ciccaglioni e Giovanni Barosini.

La questione mense scolastiche è ormai nota. Ieri mattina, alle 8,30, era ripresa la mobilitazione davanti a Palazzo Rosso, organizzata da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, mentre in Comune si è lavorato per verificare la capacità finanziaria delle offerte a tutela dei posti di lavoro.

Le parti sociali si sono dette preoccupate in quanto quella più vantaggiosa, presentata dalla cooperativa pugliese Solidarietà e Lavoro, prevede un taglio di circa mezzo milione di euro sul personale.

“Come sarà possibile mantenere i posti di lavoro?” si chiedono le parti sociali.

Unico dato certo è che con l’appalto ribassato di oltre il dieci per cento, a rischio ci sarà anche la qualità del cibo per i bambini.

La coperta è corta in quanto la cooperativa pugliese, in caso di vittoria, se si avvarrà del centro cottura alessandrino Artana non potrà tagliare sulle materie prime.

E poi c’è anche il problema inerente i dipendenti con ottantadue posti a rischio.

“Ci hanno detto che l’azienda che per ora è prima in graduatoria e dovrebbe vincere l’appalto ha garantito l’assunzione di tutti i lavoratori. Ma come fanno con mezzo milione di ribasso? Che contratti faranno?” i dubbi sollevati da Cristina Vignolo, Fisascat Cisl.

Ad ogni modo non manca, ormai, molto per sapere come si concluderà questa, a dir poco, intricata vicenda.

Il 24 luglio la decisione ultima del Comune dopo le rassicurazioni dell’azienda su costi e dipendenti.

E il 25 la chiusura, si spera in positivo, di tutto.