Chiudi gli occhi – All I see is You

È un film di genere drammatico, thriller del 2016, diretto da Marc Forster, con Blake Lively e Jason Clarke. Uscita al cinema il 11 luglio 2018. Durata 110 minuti. Distribuito da Eagle Pictures.

Chiudi gli occhi, il film diretto da Marc Fosster, è un thriller che vede protagonista Gina (Blake Lively), una giovanbe donna che ha perso la vista a causa di in un incidente stradale quando era bambina. Fino a ora la sua vita dipendeva in tutto e per tutto da suo marito James (Jason Clarke) ma quando a Gina si presenta la possibilità di un intervento chirurgico per recuperare la vista, la relazione tra moglie e marito inizia a vacillare.

Dopo l’intervento Gina finalmente vede il mondo con un nuovo senso di stupore e di indipendenza fino a scoprire inquietanti e terribili verità sul suo matrimonio. Ma chi è veramente l’uomo che ha sposato e di cui lei si fidava di più?

* DATA USCITA: 11 luglio 2018

* GENERE: Drammatico, Thriller

* ANNO: 2016

* REGIA: Marc Forster

* ATTORI: Blake Lively, Jason Clarke, Danny Huston, Yvonne Strahovski, Ahna O’Reilly, Sahajak Boonthanakit, John Wesley Chatham

PAESE: USA

DURATA: 110 Min

DISTRIBUZIONE: Eagle Pictures