Condannato a 16 anni di carcere il medico che uccise il collega nel sonno

Casale Monferrato – Il gup Fabrizio Filice del Tribunale di Vercelli ha inflitto la pena a 16 anni di reclusione – scontata di un terzo per via della scelta del rito abbreviato – al dottor Massimiliano Ammenti, 52 anni di Casale (nella foto), che l’anno scorso nella notte tra il 21 e il 22 giugno, ha ucciso, accoltellandolo, il collega Andrea Juvara, 47 anni di Genova, medico della Rianimazione del Santo Spirito di Casale, nella sua abitazione di San Martino di Rosignano. La vittima subì molti fendenti mentre stava dormendo per mano dell’Ammenti (dichiarato parzialmente infermo di mente) che lo odiava per una forte rivalità tra i due sul posto di lavoro. La prima coltella fu inferta mentre la vittima dormiva ma si svegliò di soprassalto ed ha cercato di difendersi con una mano. Ma non c’è stato scampo per lui. Quando i Carabinieri sono giunti nella casa di San Martino di Rosignano, nei pressi di Casale Monferrato, dove Ammenti abitava da solo, è stato subito chiaro che si trattava di un omicidio. Sono stati controllati gli ospedali della zona perché erano state notate macchie di sangue nella via di fuga. Dal pronto soccorso di Novi Ligure giungeva la segnalazione che un uomo si era fatto medicare per una profonda ferita alla mano destra. Dalle generalità risultava abitante a Casale, a poche decine di metri dall’ospedale. I Carabinieri si presentavano subito a casa del sospettato dove hanno trovato scarpe da ginnastica sporche di sangue, sangue anche sulla biancheria sporca e sulla Bmw parcheggiata in garage. Altri indumenti insanguinati sono stati trovati a Novi, nella casa del patrigno che, all’oscuro dell’accaduto, ha consegnato agli investigatori un set di coltelli che gli era stato dato da Ammenti. Ne mancava uno. A quel punto i conti sono tornati ed è scattato il fermo.