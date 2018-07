Madre di tre figli si toglie la vita gettandosi dalla finestra

Tortona – Un altro suicidio ha scosso la città. Dopo quello, clamoroso, del manager Bruno Binasco di 15 giorni fa, oggi pomeriggio verso l’una e mezzo, una donna di 47 anni, Maria Grazia Deantoni, si è tolta la vita gettandosi da un’altezza di oltre dieci metri, dalla finestra del suo appartamento di via Emilia 126 nelle immediate vicinanze della chiesa di San Michele, in pieno centro. Figlia di un noto imprenditore agricolo di Pontecurone che era anche commerciante di frutta e verdura a Tortona, morto di infarto cinque anni fa, la donna era probabilmente rimasta sconvolta dal recente suicidio della madre che, tre mesi fa, si era buttata dal terrazzo dell’ospedale di Tortona dove era stata ricoverata per un grave esaurimento nervoso. Maria Grazia Deantoni lascia i tre figli di 12, 8 e 5 anni e il marito, Carlo Guerra, 50 anni, che fa l’autista di taxi in città. Al momento della tragedia erano molti i tortonesi che transitavano sotto i portici della centralissima Via Emilia e le hanno subito prestato i primi soccorsi ma quando è arrivata la squadra del 118 per lei non c’era più niente da fare. Sul posto sono anche intervenuti i carabinieri della stazione di Tortona per i primi accertamenti. La donna non avrebbe lasciato nessun biglietto per spiegare il motivo che l’ha spinta a compiere l’insano gesto.

Ore 16:00 – aggiornamento.

La famiglia era a tavola per il pranzo. La donna si è gettata senza dire niente ed uno dei tre figli ha tentato di uscire per andare a soccorrerla, mentre i due fratellini sono rimasti in casa. Subito il padre, Carlo Guerra, ha raggiunto il figlio che era uscito e stava scendendo le scale riportandolo in casa per evitare che la visione della mamma morta in mezzo alla strada lo potesse traumatizzare.