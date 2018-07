Avvocato alessandrino ha chiesto il fallimento di UnipolSai: domani la prima udienza

Bologna – La UnipolSai (nella foto la sede centrale in Via Stalingrado 45 a Bologna) è stata convocata per domani, lunedì 16 luglio alle 9:40, davanti alla IV sezione del Tribunale fallimentare di Bologna che dovrà stabilire se dichiarare o no il suo stato di insolvenza.

L’istanza era stata presentata dall’avvocato Martinelli http://www.alessandriaoggi.info/sito/2018/06/01/noto-avvocato-di-alessandria-ha-chiesto-il-fallimento-di-unipol-sai/ per conto della vedova e dei due figli del dottor Alessio Sonaglio, noto odontoiatra, deceduto ad Acqui Terme nell’ottobre 2008 a bordo della sua Kawasaki 750 perché una Opel Corsa, assicurata dalla UnipolSai, scendendo da un marciapiede per uscire dal parcheggio privato di un albergo, gli si era parata davanti.

Né la UnipolSai né qualcun altro aveva mai pagato nulla.

Nel gennaio di quest’anno, finalmente, la Corte d’Appello di Torino ha condannato l’impresa di assicurazione, in solido con gli altri obbligati, a risarcire il danno ai familiari.

Ma la UnipolSai non ha pagato.

Alla fine di Aprile le è stato notificato l’atto di precetto.

Ma la UnipolSai non ha pagato.

A Maggio le sono stati pignorati i conti correnti presso la Banca Unipol.

Ma la UnipolSai non ha pagato, per cui, data la persistente insolvenza della compagnia assicuratrice vicina al Pd, a giugno è stato chiesto il fallimento del gruppo. Solo allora ha pagato.

Tuttavia, dato che il fallimento di un imprenditore deve essere pronunciato non quando il suo patrimonio non garantisce i suoi debiti, ma quando i suoi debiti sono pagati in modo irregolare, non si capisce in quale modo potrebbe mai la UnipolSai evitare il peggio.

“Se per farsi pagare un debito da qualcuno – ci ha detto l’avvocato Martinelli al telefono – bisogna pignorargli i conti correnti ed arrivare a fargli istanza di fallimento, vuol dire che di regolare nei suoi pagamenti non c’è proprio nulla. Se poi si tiene conto – ha aggiunto il legale alessandrini – che dal bilancio pubblicato sul sito web del gruppo Unipol risultano perdite per 167 milioni di euro nel ramo assicurativo e per 950 milioni nel ramo bancario si capisce perché la banca Unipol, dopo aver subito il pignoramento, abbia comunicato, ma soltanto dopo l’istanza di fallimento, di aver semplicemente “bloccato” il denaro necessario al risarcimento”.

Infatti per i periti del tribunale il fatto di “bloccare” non significa che il denaro ci sia, in quanto può benissimo significare che la UnipolSai non abbia un soldo da spendere, mentre la Banca Unipol, che le presta il denaro, ha semplicemente tolto la disponibilità di quella somma dal fido.

È chiaro che per vedere se l’UnipolSai paga regolarmente o no i suoi debiti, bisogna controllare, dato il suo giro d’affari, almeno le ultime 1000 sentenze di condanna, per vedere se le ha pagate e quando. Intanto aspettiamo a vedere cosa faranno i giudici del tribunale fallimentare di Bologna.