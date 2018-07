Mezza Mossi & Ghisolfi va all’asta: posti di lavoro a rischio

Alessandria – Andrà all’asta in tribunale ad Alessandria il 25 settembre alle 15:00 tutto il comparto bio del Gruppo tortonese Mossi & Ghisolfi. Si tratta delle aziende Biochemtex, Beta Renewables, Ipb (Italian Bio Products) e Ipb energia (le ultime due con sede a Crescentino) impegnate nel settore delle bioenergie e delle tecnologie avanzate per la sintesi di biocombustibili. Il prezzo a base d’asta è di 8 milioni di euro, più l’accollo del Tfr, di poco meno di un milione, di tutti i dipendenti. Per cui si prevedono licenziamenti mentre i sindacati confederali, come al solito, non battono ciglio. Chi è interessato a partecipare deve depositare entro il 24 settembre 2018 alla cancelleria del tribunale fallimentare di Alessandria la busta contenente l’offerta, oltre al bonifico della cauzione, fissata in 10 milioni di euro.