Grognardo – Sabato sera verso le dieci, dopo aver cenato con la moglie, Sergio De Felice, un pensionato di 72 anni originario di Genova Sestri che era in vacanza nella vecchia casa di famiglia, è stato punto vicino a un occhio da un calabrone che era entrato dalla finestra aperta. Subito l’uomo è svenuto e la moglie impaurita non ha esitato a chiamare il 118 ma quando l’ambulanza è arrivata sul posto Sergio De Felice era già morto. La salma è stata trasferita a Genova Sestri per i funerali.