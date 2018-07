Flop Piazza Affari: in dieci anni si salva solo un’Ipo su tre

Milano (Giuliano Balestreri) – Se, come si dice, la Borsa rispecchia l’immagine del capitalismo di un Paese, l’Italia conferma di non essere messa bene. Nel resto del mondo la quotazione arriva alla conclusione di un percorso di consolidamento dell’azienda: si permette agli azionisti che negli anni hanno investito di monetizzare i loro sforzi e si garantisce alla società l’accesso a nuovi capitali. In Italia accade il contrario: si arriva in Borsa quando i debiti sono troppi e le banche hanno fretta di rientrare o quando gli azionisti decidono di incassare la loro parte. E poco importa che la società sia matura a sufficienza per stare sul mercato.

Basta guardare a cosa è successo dal 2007, anno record per le quotazioni a Piazza Affari, a oggi: le 65 quotazioni sul listino principale – escluse dunque quelle al Mac e all’Aim – hanno portato nelle casse degli azionisti venditori 17,7 miliardi di euro, in quelle delle società appena 2,7 miliardi. Come a dire che la Borsa è servita soprattutto agli azionisti per monetizzare, piuttosto che a reperire risorse fresche per le aziende.

D’altra parte per capire che sul listino milanese siano arrivate tante aziende decotte basta guardare ancora una volta ai numeri: 14 delle matricole arrivate a partire dal 2007 sono state delistate; soprattutto per motivi economici come la fallita Aicon o Omnia Network. Il problema però è che solo 26 titoli sono sopra il prezzo di collocamento e appena 16 hanno avuto rendimenti tali da giustificare una quotazione in Borsa, almeno dal punto di vista del ritorno finanziario per gli investitori. Certo, dal 2011, dopo il crollo dei mercati la situazione è migliorata e a Piazza Affari hanno cominciato ad arrivare società più solide.

Sul listino italiano abbiamo assistito alla presentazione e al successivo crollo di Omnia Network – la prima Ipo (Ipo: offerta pubblica iniziale dei titoli di una società che intende quotarsi per la prima volta su un mercato regolamentato).del 2007 -, Servizi Italia, Aicon, Conafì Prestitò, D’Amico, Mid Industry, Screen Service, Rdb, Landi Renzo, Pramac, Cape Live, Aeffe, Bialetti, Rcf, Damiani, Il Sole 24 Ore, Molmed, Rosss, Terni Energia ed ePrice.

Tra le poche stelle luminose degli ultimi anni a Piazza Affari, brilla ancora Prysmian che ha portato nelle casse degli azionisti 1,2 miliardi di euro al momento della quotazione: la vecchia Pirelli cavi continua a macinare utili e il titolo è salito da 15 euro a oltre 21. Discorso simile per la piccola Zignago vetro: i 121 milioni entrati nelle casse degli azionisti non hanno fatto male a nuovi soci, la quotazione del titolo è praticamente raddoppiata. Ancora meglio è andata a chi ha scommesso su Diasorin, gioiello della diagnostica made in Italy: i 12,25 euro della quotazione sono diventati oltre 98. In fase di collocamento gli azionisti incassarono oltre 230 milioni di euro. Brillanti anche B&C Speaker e Maire Tecnicmont, entrambe arrivate a Piazza Affari con un collocamento misto tra aumento di capitale e vendita da parte degli azionisti.

Non è più quotata Yoox, ma agli azionisti è andata molto bene: approdata sul listino milanese a 4,3 euro è stata delistata dopo l’Opa Richemont da 38 euro. Storie di successo anche per Salvatore Ferragamo e Brunello Cuccinelli: dal debutto in Borsa il titolo sale senza sosta, ma c’è una piccola differenza. Nel primo caso il collocamento è avvenuto con la vendita di azioni da parte dei soci, Cuccinelli, invece, non ha ceduto nulla perché ha scelto di raccogliere risorse fresche per la sua azienda attraverso un aumento di capitale. Sulla stessa lunghezza d’onda, vola anche Moncler. In positivo anche Cerved, Fineco e RaiWay insieme a Inwit, Aeroporto di Bologna, Poste e OpenJobMetis.

Ad eccezione di Coima Res sono in attivo tutte le società quotate dal 2016 a oggi: Technogym, Enav, Unieuro, Banca Farmafactoring, Indel B, Dobank, Gima Tt, Pirelli, Gamenet e Carel Industrier.