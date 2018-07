Francia campione del mondo: quale impatto sull’economia?

Roma (Cristiana Gagliarducci) – La Francia ha vinto i mondiali di calcio 2018 e, dopo anni di tentativi, è riuscita a guadagnarsi l’ambito titolo di campione del mondo.

Quale impatto avrà tale vittoria sull’economia e sul mercato in generale? A rispondere a questa interessante domanda sono stati diversi analisti tra cui Bernard Sananes a capo dell’istituto di elaborazione dati e ricerca Elabe, e Nathalie Henaff, ricercatrice della Limoges University, facoltà di economia dello sport.

In linea di massima il sentiment prevalente non si è mostrato particolarmente ottimista. Secondo parte del mercato, infatti, la vittoria della Francia ai mondiali di calcio avrà conseguenze soltanto limitate sull’economia e sul mercato, ma riuscirà a ricompattare la popolazione e dunque anche gli atteggiamenti di spesa e consumo. Francia campione del mondo: maggiore coesione

Dopo aver battuto la Croazia per 4 a 2, la Francia ha ufficialmente vinto i mondiali di calcio in Russia, una competizione che ha lasciato l’amaro in bocca all’Italia che non è riuscita neanche a qualificarsi. Il momento positivo ha determinato un entusiasmo generalizzato non soltanto a Parigi ma nella nazione intera. Eppure, affermano gli esperti, l’euforia non riuscirà a tradursi in qualcosa di concreto dal punto di vista economico e finanziario.

Secondo la citata Henaff, la vittoria della Francia avrà un chiaro impatto sul sentiment di coesione nel Paese, avvicinerà ancor di più le persone creando, se non rafforzando, il senso di comunità nazionale. “I francesi inizieranno a consumare in modo diverso, trascorreranno più tempo fuori cassa a festeggiare, cambieranno atteggiamento per un po’,” ha ribadito, confermando dunque un impatto sui consumi che risulterà tuttavia limitato e marginale per l’economia.

Il Pil francese crescerà con la vittoria ai mondiali?

Secondo Ludovic Subran di Eurler Hermes Group, società parigina di previsioni, l’esito dei mondiali di calcio potrebbe aggiungere uno 0,1% al pil francese. L’economia, insomma, potrebbe crescere dell’1,9% anziché dell’1,8% mentre i consumi potrebbero crescere dello 0,2% all’1,3%.

Previsioni non eccessivamente brillanti che si sono invece scontrate con tutto l’ottimismo di Bruno Le Maire, ministro delle finanze che ha calcato su un elemento in particolare, la fiducia derivante dalla vittoria dei mondiali.

“La vittoria di una coppa del mondo rende i francesi più fiduciosi. C’è una parte di irrazionalità nell’economia che si basa proprio sulla fiducia, sul desiderio e sull’entusiasmo.”

Eppure, anche dal punto di vista storico i precedenti sembrano dare ragione alla parte di analisti più frenata. La vittoria della Francia ai mondiali di calcio del 1998 non ha avuto un impatto significativo sul Pil della grande economia europea. In quell’occasione la coppa del mondo ha permesso a Parigi di osservare soltanto un miglioramento (neanche così imponente) della fiducia dei consumatori.