Giovane del Camerun uccide per soldi la madre adottiva italiana

Vercelli – Caleb Ndong Merlo, 30 anni, originario del Camerun affetto da ludopatia e con problemi economici, è stato fermato dalla polizia di Vercelli per l’omicidio di Paola Merlo, 66 anni. La donna era stata trovata morta in casa martedì scorso. Era stato lui a dare l’allarme sostenendo di averla trovata in bagno con delle vistose ferite al capo e al corpo, come se fosse caduta in modo accidentale mentre effettuava dei lavori domestici ma gli accertamenti della Squadra Mobile e l’autopsia hanno svelato che era stata vittima di una “brutale aggressione”. Ad insospettire gli inquirenti, giovedì scorso, è stata una fonte confidenziale che ha segnalato agli investigatori della Squadra Mobile alcune “incongruenze” sul decesso della donna.