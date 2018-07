Oggi si incontrano Trump e Putin, da soli e senza un piano preciso: potrebbero uscirne entrambi rafforzati

Helsinki (Finlandia) – Oggi si incontreranno il presidente statunitense Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, in quella che sarà la prima riunione formale e ufficiale tra i due leader. L’incontro è particolarmente atteso e arriva alla fine di un periodo molto turbolento. Venerdì, infatti, il dipartimento di Giustizia statunitense ha incriminato 12 funzionari dell’intelligence russa con l’accusa – molto circostanziata e dettagliata – di avere compiuto attacchi informatici contro il Partito Democratico statunitense durante la campagna elettorale del 2016. Negli ultimi giorni, inoltre, Trump ha creato parecchio trambusto anche in Europa (e non è la prima volta): prima ha attaccato i suoi alleati europei con l’accusa di non investire a sufficienza nella NATO, poi ha consigliato alla prima ministra britannica Theresa May di «fare causa all’Unione Europea», riferendosi a Brexit e ai negoziati in corso tra le parti.

L’incontro di oggi, hanno confermato i due governi, avverrà senza un ordine del giorno preciso e alla sola presenza dei due presidenti e dei loro interpreti. È difficile fare previsioni sulla riunione, vista l’imprevedibilità di Trump, ma ci sono buone possibilità che entrambi i leader ne usciranno proclamandosi in qualche modo vincitori. Per Trump sarà un’occasione per mostrarsi al mondo come un abile mediatore, così come era successo durante l’incontro con il dittatore nordcoreano Kim Jong-un, a prescindere dalla sostanza delle cose discusse e nonostante il capo dell’intelligence statunitense solo pochi giorni fa abbia paragonato l’intensità e la pericolosità degli attacchi informatici della Russia contro gli Stati Uniti a quelli dell’11 settembre 2001; mentre per Putin sarà sufficiente non fare emergere grandi frizioni per dimostrare il fallimento degli sforzi dei paesi occidentali di isolare la Russia.

In particolare Putin sembra poter avere gioco abbastanza facile, grazie soprattutto alla sua maggiore esperienza come capo di stato e alle divisioni sempre più grandi tra Trump e i suoi alleati europei. Tatyana Parkhalina, presidente dell’Associazione per la cooperazione euro-atlantica, ha detto in un recente dibattito televisivo russo: «Stiamo assistendo a qualcosa di sorprendente, qualcosa che nemmeno l’Unione Sovietica era stata in grado di ottenere: dividere gli Stati Uniti e l’Europa occidentale. Non aveva funzionato allora, ma sembra funzionare ora con Trump». Trump e Putin condividono una simile idea di politica, molto lontana da quella dell’Unione Europea: i due leader vorrebbero un mondo basato su un «ordine naturale», cioè dove le tradizionali alleanze possano essere messe in discussione, dove i paesi più piccoli non contino praticamente nulla e dove le grandi potenze siano libere di agire solo per i propri interessi.

Secondo diversi osservatori, comunque, l’incontro non produrrà decisioni concrete e rilevanti, per esempio sulle sanzioni imposte negli ultimi anni dagli Stati Uniti alla Russia come ritorsione per alcune azioni russe, tra cui le interferenze nelle elezioni presidenziali americane del 2016: l’eventuale rimozione delle sanzioni, che Putin chiede da tempo e che Trump potrebbe sostenere, dovrebbe comunque passare per l’approvazione del Congresso. Secondo il New York Times, Putin potrebbe cercare di ottenere da Trump l’interruzione della partecipazione americana alla Trident Juncture, una delle più grandi esercitazioni militari della NATO dalla fine della Guerra fredda, che è vista dal governo russo come una provocazione. Putin e Trump potrebbero anche accordarsi sulla riapertura dei loro consolati chiusi lo scorso anno dopo una serie di espulsioni del rispettivo personale diplomatico, facendo un passo importante per migliorare le relazioni bilaterali tra i due paesi.