Rai: M5S sceglie candidati Cda con voto su Rousseau, in lista Cellini, Coletti, Favale, Mazzola e Ventrice

“Il Movimento domani dalle 10 alle 19 sceglierà attraverso una votazione online su Rousseau i suoi candidati”. Lo annuncia un post del Blog delle stelle a proposito della scelta che Camera e Senato sono chiamati a fare di 4 consiglieri di amministrazione della Rai. I candidati del M5s, di cui sono pubblicati i curricula sul blog, sono Paolo Cellini, Beatrice Coletti, Paolo Favale, Claudia Mazzola e Enrico Ventrice.

“È stata fatta una prima scrematura e sono stati individuati dei profili pronti ad impegnarsi nella realizzazione della nostra visione di Tv pubblica facendo del merito il principale criterio di selezione -si legge nel post-. I profili più votati saranno quelli che il MoVimento esprimerà in Parlamento anche in relazione a dove si sono candidati (alcuni profili lo hanno fatto solo in uno dei due rami del Parlamento) e tenendo conto della rappresentanza di genere. Ogni iscritto potrà esprimere una sola preferenza”.