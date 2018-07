Tutti i modelli di Opel sotto accusa per il dieselgate

di Giusy Caretto – Anche Opel sembra aver truccato le emissioni di tre modelli Euro 6? Fatti, nomi e indiscrezioni

Anche Opel indagata per dieselgate, lo scandalo sulle emissioni che in questi mesi ha visto coinvolte tra le più grandi case automobilistiche tedesche. Tutto è partito da Volkswagen, ma le accuse si sono allargate a macchie di leopardo, coinvolgendo anche Audi, Fca, Mercedes.

Anche Opel sembra aver truccato le emissioni, ma le accuse non sono definitive. Il ministero dei Trasporti della Germania ha annunciato che è stata avviata un’indagine.

Emissioni truccate su modelli euro 6

Secondo un portavoce del ministero, l’indagine riguarda tre modelli ‘Euro 6’, ma “niente di definitivo” potrà essere affermato fino a quando l’inchiesta non verrà completata. In particolare, il tabloid Bild ha rivelato che i modelli sotto indagine sarebbero Cascada, Insignia e Zafira, per un totale di 60mila veicoli nel mondo, di cui 10mila in Germania.

Accuse non definitive, ma elementi solidi

Dicevamo che le accuse non sono definitive, ma è vero che l’indagine in corso è partita da “elementi solidi” che sembrino provare che il sistema di gestione dei gas di scarico si bloccherebbe completamente durante la guida “per ragioni che non sono spiegabili tecnicamente”: secondo indiscrezioni, i modelli supererebbero i limiti di emissioni consentiti “di oltre 10 volte”.

Le risposte della società

Opel sarebbe già stata contatta dalla Kba e la casa automobilistica avrebbe “due settimane” di tempo per fornire una risposta.

“Vorremmo ricordare che Opel ha già riconosciuto il potenziale di miglioramento a dicembre del 2015 e ha avviato una iniziativa tecnologica per maggiore trasparenza, credibilità ed efficienza a beneficio dei suoi clienti”, avrebbe commentato la società, che nel 2015 firmò volontariamente uno schema per la riduzione delle emissioni e che è convinta che le auto rispettano le norme di legge. “Una parte di queste misure volontarie riguarda Insignia (precedente generazione), Zafira Tourer e Cascada con tecnologia Euro 6 e Scr degli anni 2013-2016”.