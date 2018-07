Moto contro auto, il motociclista perde un piede

Alessandria – Grave incidente stradale stamane ad Alessandria intorno alle 9.30 in Via Don Minzoni.

Un giovane di 28 anni alla guida della propria motocicletta, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’automobile che sopraggiungeva in senso inverso. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato soccorso dall’ambulanza del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale civile di Alessandria dove i medici sono stati costretti ad amputargli un piede. Sul posto per i primi accertamenti è intervenuta una pattuglia della polizia Municipale.