Donna trovata morta in avanzato stato di decomposizione

Cereseto – Una donna di 78 anni di origini francesi, Jvonne Daniela Marsadri, è stata trovata cadavere ieri mattina, lunedì 16 luglio, nella sua casa di Cereseto, nel casalese, dai Vigili del Fuoco allertati dai vicini di casa che avevano iniziato a sentire odori nauseabondi provenire dall’abitazione della donna. Una volta entrati dal piano superiore della casa in Via San Rocco 1, i Vigili del Fuoco hanno trovato il corpo della donna al piano terra, davanti alla porta d’ingresso, in avanzato stato di decomposizione, per cui è stato difficile stabilire anche la data del decesso. Secondo quanto ricostruito, la morte sarebbe dovuta a cause naturali visto che l’abitazione era chiusa a chiave dall’interno e non erano visibili segni di effrazione. Sulla vicenda sono comunque in corso accertamenti dalla parte dei Carabinieri, giunti sul posto con il 118 e il medico legale. Jvonne Daniela Marsadri era originaria di Nizza, in Francia, e a Cereseto risiedeva dal 1998.