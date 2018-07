Il tribunale di Bologna tentenna sulla richiesta di fallimento per UnipolSai. Perché? Cosa c’è sotto?

Bologna – La Prima Sezione della Corte di Cassazione afferma che “Per ravvisare lo stato di insolvenza, ai fini della dichiarazione di fallimento del debitore, non occorre l’accertamento definitivo del credito, essendo sufficiente la verifica di uno stato di impotenza economico-patrimoniale, idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte, con mezzi normali, ai propri debiti”. (n. 6911 del 7.4.2015 Pres. Ceccherini).

Chissà se la penserà così anche il Tribunale Fallimentare di Bologna.

Che per il momento, si è riservato di decidere riguardo alla richiesta della vedova e dei figli del Dottor Alessio Sonaglio di Ovada assistita dall’avvocato Massimo Martinelli di Alessandria (nella foto)

Se si legge in Internet che le istanze di fallimento pendenti sulla testa del gruppo UnipolSai sono più d‘una, di viene a sapere che quella della Signora Raccozzi e dei due figli è diversa perché non è fondata su difficili indagini nei bilanci della società; è di una evidenza e di una logicità disarmanti.

L’attività di un’impresa di assicurazione consiste nel prendere i soldi dei premi per pagare i sinistri.

Se non paga coi mezzi normali i sinistri (perché essere costretti da un’istanza di fallimento non è un “mezzo normale” di pagamento) vuol dire che non ha i soldi o che qualcosa non va; chi si assicura da lei può rimanere “fregato”. Perciò deve fallire.

Naturalmente questo è un principio generale e non ci riferiamo ad UnipolSai che è ancora in giudizio, ma è pur vero che i suoi ultimi bilanci parlano chiaro anche se, stranamente (ma siamo a Bologna e la UnipolSai ha sede in Via Stalingrado…), il Tribunale Fallimentare di Bologna deve pensarci sopra.

A cosa?

La Signora Raccozzi e i suoi figli hanno chiesto che la UnipolSai mostri come ha pagato gli ultimi 1000 sinistri e le ultime 1000 sentenze di condanna (non sono tanti se si pensa alle dimensioni della UnipolSai) e che, inoltre, esibisca la contabilità relativa alle “riserve sinistri “, cioè la contabilità di quei soldi che le imprese di assicurazione, per legge, devono mettere da parte apposta per pagare i sinistri.

Ma cosa succede se qualcuno mette a riserva per un sinistro 500.000 euro e poi ne paga 250.000?

Dove vanno gli altri soldi ?

Ma, soprattutto, a chi vanno?

Non sembra che a Bologna chi fa queste domande sia molto simpatico.