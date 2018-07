Manuel De Luca sta per vestire la maglia dell’Alessandria Calcio

Alessandria – Sul ventenne attaccante del Torino Manuel De Luca la dirigenza dell’Alessandria Calcio avrebbe battuto la concorrenza e dunque l’accordo col giocatore sembra cosa fatta.

De Luca potrebbe arrivare in prestito secco. Si attende il sì definitivo della società granata che resterà così proprietaria del cartellino della punta ex Renate.

Cresciuto nel settore giovanile del Sudtirol, De Luca è stato poi acquistato dal Torino.

Coi Granata ha esordito la scorsa stagione in prima squadra in Coppa Italia nel derby con la Juventus, vinto dai Bianconeri.

In uscita si allungano i tempi per una possibile cessione di Pablo Gonzalez al Novara.

Vari paletti, soprattutto di tipo economico, starebbero complicando l’operazione che rischia di allungarsi.

Pare, invece, smentito l’approdo di Gianmarco Vannucchi all’Ascoli. Secondo le ultime voci di mercato, il portiere dell’Alessandria non sarebbe nella lista del club marchigiano e dunque Vannucchi potrebbe tranquillamente tornare a far parte del gruppo guidato da mister D’Agostino.

Oggi pomeriggio, martedì 17 luglio alle 17,30, l’Alessandria sosterrà una prima sgambata al Centro Sportivo Michelin.