Ottantenne molestava quattordicenne: arrestato

Ovada – Un genovese di 80 anni, che abita a Ovada, è stato arrestato venerdì scorso con l’accusa di violenza sessuale continuata ai danni di una ragazzina di quattordici anni.

Attraverso le indagini condotte dagli agenti della Squadra Mobile di Alessandria, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Torino, si è arrivato a scoprire che già in passato l’uomo era stato sorpreso a molestare delle minorenni.

Quando è stato notato in compagnia della ragazzina, allora di 13 anni e non legata a lui da parentela o conoscenza, la Polizia ha fatto scattare le indagini, durate da dicembre a marzo.

L’uomo, secondo la ricostruzione fatta dagli inquirenti, avrebbe cercato di convincere la giovane a fare sesso con lui, offrendole dei soldi. La quattordicenne avrebbe però sempre rifiutato.

Il genovese, inoltre, l’avrebbe costretta a subire baci e palpeggiamenti a bordo della propria auto o all’interno della sua casa arrivando, sempre secondo la ricostruzione effettuata dagli investigatori, a farle anche vedere film a luci rosse per indurla a cedere alle sue pressioni.

L’uomo, al momento, si trova agli arresti domiciliari come ordinato dal Gip del tribunale di Torino sulla base degli elementi acquisiti.