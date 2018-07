Quando i lavori stradali sono fatti male l’acqua piovana fa fatica a defluire: altro che “bombe d’acqua”, di corruzione si tratta e qualcuno deve andare in galera

Alessandria (a.g.) – Proprio ieri pomeriggio verso le due meno un quarto chi scrive si trovava in bicicletta fermo sotto un terrazzino in Via Pontida per ripararsi in attesa che finisse di piovere. Nessuna bomba d’acqua, nessuna tromba d’aria, nessun fenomeno monsonico, ma un semplice temporale estivo. Gli è che in Via Pontida i lavori di fognatura li hanno fatti al tempo del Duce, li hanno fatti bene e l’acqua non si ferma ma scorre via nei tombini; in altre parti della città i lavori li ha fatti chi fa il furbo e l’acqua ristagna aumentando di livello. Ne sa qualcosa Riccardo Serra (nella foto web a lato), un muratore di 45 anni che ieri, sempre verso le due meno un quarto ma in un’altra zona di Alessandria, ha rischiato di morire annegato mentre percorreva in auto un sottopasso al Quartiere Cristo che si è allagato. Lasciamo perdere le bufale sulla quantità d’acqua caduta perché è tutto falso in quanto se fosse vero che ne sono caduti dieci centimetri io non sarei in ufficio a scrivere questo articolo ma in barca a zonzo per la provincia. E lasciamo perdere la velocità del vento di 100 Km/h, perché se fosse vero, chi scrive, ieri pomeriggio sarebbe stato spazzato via con la sua bicicletta. La verità è che l’Italia è stata devastata e cementificata da ignoranti spregiudicati e corrotti, d’accordo con politici ladri, che ne hanno rovinato forse per sempre l’equilibrio idrogeologico. Invece di scrivere tutte quelle scemenze, certi pennivendoli dovrebbero cercare di capire come mai un acquazzone del tutto normale oggi riesce a paralizzare una città. E dovrebbero trovare il coraggio, tipico dei cronisti veri, di denunciare il malaffare affinché siano arrestati e mandati in galera i responsabili di questo scempio. E lasciamo perdere le bombe d’acqua, le casse di laminazione, gli uragani, il vento a cento all’ora. Siamo seri, per una volta, siamo seri che non ci perdiamo niente.