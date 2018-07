Bambino di 11 anni precipita dal terzo piano: è grave

Tortona – Un ragazzino di 11 anni è grave all’ospedale di Tortona dopo essere precipitato dal terzo piano del palazzo in cui abita coi genitori. La tragedia si è consumata ieri sera verso le nove in Via Guala 58, alla periferia a sud-est della città. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dai Carabinieri, stava giocando da solo sul terrazzo quando si sarebbe sporto perdendo l’equilibrio e precipitando da un’altezza di circa 12 metri schiantandosi sulla pavimentazione in cemento del cortile. Provvidenziale l’intervento di un vicino di casa che era affacciato ed ha assistito all’incidente per cui ha subito chiamato il 118 che è accorso con medico ed infermiere a bordo. Al piccolo sono state praticate le prime cure ed è stato poi trasportato all’ospedale di Tortona ma, date le gravissime condizioni, è stato immediatamente trasferito con l’elisoccorso al Regina Margherita di Torino dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri intervenuti sul posto, i genitori del bambino sembra non si fossero accorti di nulla e solo in un secondo momento, non vedendolo più in casa, si sono affacciati e lo hanno visto riverso al suolo in una pozza di sangue.