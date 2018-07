Due farmaciste ed una dottoressa novesi condannate per lo scandalo delle ricette gonfiate

Alessandria – È stata condannata in primo grado a un anno e sette mesi di reclusione la dottoressa Nicoletta Zanni, 52 anni, il medico, titolare dello studio di Via Cavallotti 112, che firmava ricette gonfiate grazie alle quali scattavano rimborsi indebiti da parte dell’Asl Al. Era d’accordo con due dottoresse della Farmacia dell’Ospedale di Viale Saffi (oggi Farmacia Nuova), la dottoressa Francesca Lavezzaro, 69 anni e la dottoressa Valentina Bona di 39 anni, condannate rispettivamente a un anno e dieci mesi, e un anno e cinque mesi, oltre che sospese dall’ordine dei farmacisti. Provvedimento che dovrebbe scattare anche per la dottoressa Zanni da parte dell’ordine dei medici di cui è presidente il dottor Mauro Cappelletti, molto noto in città per essere stato anche consigliere comunale per Forza Italia quando c’era la giunta retta dal sindaco Piercarlo Fabbio, che non è ancora intervenuto a proposito. A tutte e tre la giudice Claudia Seddaiu ha concesso la sospensione condizionale della pena. Assolti gli altri tre medici imputati: Giacomo Burrone di 58 anni, Francesco Bonomo di 61 anni e Gian Erminio Dagna di 60 anni, accusati di truffa all’Asl poi risarcita con quarantamila euro.

Il caso era stato scoperto dalla trasmissione Le Jene che avevano dedicato alla vicenda tre puntate grazie all’inchiesta condotta dalla giornalista Nadia Toffa nel 2011 in forza della segnalazione di un ex dipendente della farmacia. Subito avevano infiltrato un finto stagista che riusciva a captare tutto tramite una mini telecamera nascosta nella montatura degli occhiali. Dopo la prima puntata scattavano le indagini da parte dei carabinieri coordinati dal pm Francesca Rombolà che riuscirono a controllare ben 37.000 ricette per 3.400 pazienti di cui ne furono ascoltati un centinaio. Fu così possibile ricostruire l’intera vicenda che consisteva nel dare il farmaco richiesto ai pazienti anche se erano privi di ricetta che era compilata successivamente dalle farmaciste e fatta firmare dal medico, indicando però anche un numero di confezioni di medicinali superiore a quello effettivamente consegnato al paziente. In questo modo, sulle ricette, poi inviate all’Asl per ottenere il rimborso dal Servizio sanitario nazionale, erano incollate più fustelle: quelle dei farmaci correttamente dati ai clienti e quelle delle confezioni annotate in più.

Secondo la tesi della difesa delle due farmaciste la prassi dell’anticipo del farmaco, senza la presentazione della ricetta, non sarebbe corretta soltanto dal punto di vista amministrativo, essendo invece un servizio che il farmacista fa al cliente senza comunque arrecare danno all’Asl che deve, in ogni caso, rimborsare il medicinale.