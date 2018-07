Le nuove workstation HP Z2, tra modelli mini e tower

di Manolo De Agostini – HP ha rinnovato l’offerta di workstation entry-level dedicate a designer, architetti, creativi, operatori del mondo finanziario e tutta quella schiera di figure professionali che ha bisogno di sistemi potenti e versatili. Le nuove soluzioni della famiglia Z2 puntano sul rapporto tra prezzo e prestazioni, sulla sicurezza e l’espandibilità.

HP Z2 Mini, HP Z2 Small Form Factor, HP Z2 Tower e HP EliteDesk 800 Workstation Edition sono i nomi di questi sistemi che si presentano in Europa rispettivamente con prezzi di partenza di 759, 739, 769 e 699 euro. Andiamo con ordine.

HP Z2 Mini G4 Workstation offre grande potenza in un volume di solo 2,7 litri. Rispetto alla generazione precedente offre prestazioni grafiche due volte superiori grazie alla possibilità d’inserire schede Nvidia Quadro P600, Quadro P1000 o AMD Radeon Pro WX4150. Accanto alla GPU un processore Intel Xeon a sei core.

Malgrado le dimensioni contenute HP assicura un sistema di raffreddamento silenzioso e la possibilità d’installare questo potente mini PC sulla scrivania, dietro a un monitor o in un rack.

A tal proposito è possibile inserire fino a 56 HP Z2 Mini in un rack 42U con un accessorio di montaggio personalizzato. Grazie alle opzioni di I/O flessibili è possibile collegare fino a sei schermi e tante altre periferiche.

HP Z2 Small Form Factor (SFF) G4 Workstation si presenta con prestazioni fino al 50% maggiori alla generazione precedente e ha un nuovo filtro antipolvere opzionale che assicura affidabilità e silenziosità. Tra le opzioni di connettività c’è anche Thunderbolt.

La workstation HP Z2 Tower G4 Workstation può essere configurata con processori Core o Xeon e può garantire prestazioni grafiche fino al 60% superiori grazie a una Quadro P5000. Interessante il design, che HP ha ottimizzato per rendere il 13% più piccolo rispetto alla versione precedente. Presente la possibilità di installare due unità M.2.

Per concludere ecco l’HP EliteDesk 800 Workstation Edition, un desktop VR-ready certificato ed espandibile che può vantare al suo interno, oltre a un processore Core, una scheda video Nvidia GTX 1060 o 1080, una Quadro P400 oppure una AMD R7 430, RX 550 o RX 580. HP assicura per questo sistema un supporto cliente specializzato e una maggiore espandibilità.