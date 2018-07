Nissan Juke taglia quota 1.000.000

Il Nissan Juke “made in England” ha tagliato l’importante traguardo di 1.000.000 di esemplari. A otto anni dal lancio, infatti, nello stabilimento Nissan di Sunderland è stato realizzato il milionesimo esemplare del crossover giapponese. In media, ogni 105 secondi un nuovo Juke esce dalla linea di produzione britannica.

Il Nissan Juke è stato il secondo crossover prodotto in questo stabilimento, sulla scia del Qashqai, che, entrato in produzione nel 2006, ha segnato l’inizio della leadership di Nissan nel mercato dei crossover. Ad oggi, sono oltre 3 milioni gli esemplari di Qashqai realizzati a Sunderland, seguono Micra con 2,4 milioni e Primera con 1,5 milioni.

Il milionesimo Juke realizzato a Sunderland è in allestimento Tekna e colore esterno Vivid Blue, l’ultimo colore inserito in gamma con la versione 2018.

Secondo le statistiche, però, il colore più richiesto dai clienti europei è il nero, che è anche la tonalità più gettonata per gli interni e gli esterni.