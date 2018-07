Tra realtà e finzione il nuovo romanzo di Rossana Balduzzi Gastini su Giuseppe Borsalino

Interessante intervista alla scrittrice Rossana Balduzzi Gastini che ha presentato il suo ultimo romanzo, stavolta su Giuseppe Borsalino, il fondatore della celeberrima azienda alessandrina. la sua figura di imprenditore e di magnate svetta nel romanzo di Balduzzi Gastini che descrive con intelligenza rigore storico. Nato in provincia di Alessandria, in una famiglia umile, iniziò a lavorare come cappellaio da un artigiano locale prima di espatriare. Giunto in Francia per affinare la tecnica e, una volta tornato a casa insieme alla famiglia, fondò l’azienda che divenne leader mondiale del settore. Fu tra i primi a esportare il Made in Italy nel mondo, al punto che il suo nome è ovunque sinonimo di stile ed eleganza.