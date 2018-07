Aral: le grandi manovre di Borasio per arrivare al Concordato

Alessandria (Piero Evaristo Giacobone) – Scusate se insisto ma mi chiamo Evaristo e, a proposito della telenovela di Aral Spa, spuntano particolari veramente preoccupanti. Dopo che il Consiglio comunale di martedì 17 luglio ha approvato la fusione con Amag e il coinvolgimento delle ditte creditrici del gruppo Koster, la giunta si appresta a presentare la richiesta in Tribunale di pre-concordato. In sostanza stanno facendo tutto ciò che non si può fare, a partire dalla fusione tra Amag ed Aral per finire ad un concordato chiesto senza avere il becco d’un quattrino. La fusione non si può fare per due buoni motivi: innanzi tutto perché le due aziende consortili hanno due destinazioni diverse, Amag è in house, Aral no. Quindi perché Amag ha già in pancia la ex Amiu, oggi Amag Ambiente, che è la società del gruppo che si occupa della raccolta rifiuti e per una normativa europea non può coesistere la raccolta con lo smaltimento (Aral). Quindi, passando al concordato, nessun giudice degno di questo nome lo concederà se non in presenza di qualche euro in cassa, conditio sine qua non per evitare il fallimento. Un fallimento che la giurisprudenza non vede di buon occhio se riferito agli enti pubblici. Ma, tant’è, Paolo Borasio va avanti imperterrito e per farlo ha attivato una task force di tutto rispetto, formata da due noti commercialisti, i dottori Marengo e Gilardenghi di Alessandria, e gli avvocati Marelli di Milano e Lelio Fornabaio di Roma (nella foto), due consulenti, questi ultimi, molto validi ma pur sempre cari come il sangue che costeranno ad Aral, quindi soprattutto al Comune di Alessandria che di Aral Spa detiene il 74% delle quote, molte decine di migliaia di euro. Tutto ciò mentre i dipendenti di Aral fanno fatica a prendere lo stipendio. Ma, soprattutto, per fare esattamente il contrario di quello che bisognerebbe fare, cioè una gara ad evidenza pubblica per cedere Aral o quote di essa a chi sia interessato e competente.

Si buttano via un sacco di soldi pubblici per non risolvere niente.

Qui gatta ci cova.

E io pago.