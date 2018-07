Dal “Patto del Nazareno” al “Patto di Arcore”: Matteo Renzi a Mediaset per condurre un programma Tv

Il senatore Matteo Renzi condurrà un programma Tv in otto puntate per Mediaset. Dopo il “Patto del Nazareno” ora siamo al “Patto di Arcore” fra l’ex cavaliere e l’ex premier, tutto per contrastare l’inarrestabile ascesa di Salvini. Come Piero e Alberto Angela in Rai, Matteo Renzi in Mediaset farà da guida al telespettatore in un viaggio culturale tra le bellezze d’Italia, partendo proprio dalla sua città, Firenze. Il grande rilancio effettuato dall’ex cavaliere nei confronti dell’ex premier è visto in funzione anti Salvini.