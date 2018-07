La decima notte di Vogue si allea con Amazon Moda

Milano (pambianconews) – La “notte di Vogue” torna dopo l’estate, e lo fa con un partner d’eccezione, Amazon Moda. Si terrà il 13 settembre la decima edizione della Vogue Fashion’s Night Out, dallo scorso anno rinominata Vogue for Milano, a sottolineare un legame rinsaldato con la cittá di Vogue Italia, da gennaio 2017 diretto da Emanuele Farneti.

Come emerso durante la conferenza stampa di questa mattina, la manifestazione organizzata dalla testata di Condé Nast con il patrocinio del Comune di Milano anche quest’anno si pone come obiettivo quello di rafforzare la centralità di Milano non solo per il settore moda, ma anche per la fotografia, la musica e il cinema. Oltre all’apertura straordinaria dei punti vendita, infatti, l’evento riproporrà mini cinema, esperienze speciali negli store aderenti (un centinaio in tutto), mostre fotografiche e performance live di musica.

Sponsor di questa edizione, oltre al player cinese delle telecomunicazioni Huawei, sarà Amazon Moda, che in questo modo conferma la volontà di posizionarsi nel settore anche tramite la partecipazione attiva a eventi cardine. La divisione fashion del colosso dell’e-commerce “porterá, come iniziativa speciale, la Vogue for Milano in tutta Italia”. La redazione di Vogue Italia, infatti, selezionerá i capi di tendenza sul portale Amazon.it, dando vita a “Selection by Vogue Italia”, che sará presentata durante l’evento in un corner dedicato nelle sale di Palazzo Morando.

Come spiegato a Pambianconews dall’azienda, si tratta del primo anno di collaborazione con Amazon Moda e di un progetto che è “parte integrante del palinsesto editoriale di Vogue”. Nello specifico, dalla sera dell’evento gli utenti visualizzeranno sul portale una vetrina apposita, sulla quale potranno acquistare capi con il tag dedicato alla serata. Sul sito di Vogue, invece, ci sarà una sezione che documenterà quotidiamente l’avvicinarsi dell’evento.

“Siamo fiduciosi che questa selezione speciale, che includerà brand come Tommy Hilfiger ma anche i private brand di Amazon Moda come Truth&Fable, possa piacere ai lettori di Vogue Italia e ai nostri clienti”, ha dichiarato in un comunicato stampa Susan Saideman, vice president di Amazon Moda Europa.

A livello ‘offline’, invece, i brand aderenti all’iniziativa realizzeranno oggetti in edizione limitata sul tema ‘Fashion Travel’ il cui ricavato sarà devoluto alla Scuola Superiore di Arte Applicata del Castello Sforzesco, un luogo che, come ha sottolineato in conferenza l’assessore Cristina Tajani, “è una vera e propria fabbrica di idee che forma moderni artigiani del bello e del ben fatto e che di recente ha scelto di rilanciarsi e di aprire una seconda sede”. Lo scorso anno i proventi erano stati destinati a un progetto di riqualificazione delle periferie della città, con un focus specifico sul Mercato Comunale di Lorenteggio.

“L’edizione 2017 di Vogue for Milano è pensata come una grande festa, democratica e inclusiva, che celebra il legame piú stretto tra il nostro giornale e la città”, ha commentato Farneti. “Aprendo le loro porte, e offrendo al pubblico attività speciali realizzate ad hoc per l’evento, i brand di moda si avvicinano al pubblico, specie a quello più giovane, rendendolo partecipe delle proprie storie e valori”.

“Teniamo particolarmente come Istituzioni a questa serata, che potremmo definire un’anticipazione benaugurante di quanto poi succederà nel mese di settembre, e nello specifico della cosiddetta Milano XL. Di fatto la Vogue for Milano rappresenta il primo momento del mese in cui si accende una luce importante sul fashion milanese e ci indica il clima del periodo”, ha concluso Tajani.