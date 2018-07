Misterioso furto di documenti nella sede del Derthona Fbc

Tortona – Furto, nella notte tra lunedì 16 e martedì 17 luglio, allo stadio “Fausto Coppi” di Tortona.

Ignoti sono entrati in sede, scavalcando la recinzione principale e forzando la porta d’ingresso.

Sono stati rubati alcuni biglietti del fu Derthona Fbc insieme ad una parte di quanto rimaneva della documentazione contabile. Al furto sono seguiti atti di vandalismo negli spogliatoi dove sono state rubate prese elettriche e targhette. Ma ciò agli inquirenti sembra essere un depistaggio. In effetti i ladri si sarebbero mossi agevolmente e questo fa pensare che conoscessero molto bene la sede e il fatto che abbiano rubato alcuni documenti contabili fa pensare a qualcosa di diverso del furto. Non ci sono sospettati, ma a questo punto mancando altro materiale contabile per ricostruire i movimenti economici della società, non è escluso che la magistratura possa affidare l’indagine anche alla Guardia di Finanza.

Diverso materiale, infatti, era già stato rubato all’epoca del fallimento dello storico Derthona Fbc.

Ora questo ulteriore ammanco rende più difficile il lavoro per identificare le esatte cifre di creditori e debitori.