Rischia la paralisi l’undicenne precipitato dal terrazzo

Torino – Potrebbe rischiare di rimanere paralizzato per sempre il bambino di 11 anni caduto dal terrazzo del terzo piano di una palazzina in Via Guala 58, a Tortona, martedì sera verso le nove.

Date le gravissime condizioni, il ragazzino è stato trasferito d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Torino Regina Margherita subito dopo il ricovero all’ospedale di Tortona. Sull’elicottero sono saliti anche i genitori per accompagnarlo.

Per lui la prognosi resta riservata in quanto versa in gravissime condizioni. Secondo le prime sommarie informazioni, il piccolo è caduto in piedi e si sarebbe rotto in due punti la spina dorsale, oltre a due vertebre, un femore, entrambe le caviglie e il bacino. Per questo potrebbe rimanere per tantissimo tempo su una sedia rotelle.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Tortona, giunti sul posto assieme al 118 martedì sera, il ragazzino sarebbe caduto a causa della ringhiera molto bassa, inferiore ad un metro. Dopo il terribile volo sull’asfalto del cortile, a dare l’allarme è stato un vicino di casa che, sentito il tonfo, si è affacciato ed ha visto il bimbo rantolante per terra.

L’uomo ha subito chiamato il 118 e i carabinieri mentre i genitori del bimbo si sono accorti di quanto era accaduto solo in un secondo momento.

In quel momento in casa c’erano i due fratelli di 5 e di 17 anni che non si sono accorti di niente. Come non si erano accorti di niente i genitori che erano in strada a parlare con alcuni vicini, quando all’udire la sirena dell’autoambulanza sono corsi sul posto dell’incidente ed hanno visto che il 118 arrivava per il loro secondogenito.