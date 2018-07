Tesla Model 3: 1001 km senza pilota e con una sola ricarica

di Alessandro Crea (tomshw.it) – La Tesla Model 3 percorre 1001 km con la tecnica dell’hypermiling e batte sè stessa. Vi ricordate che a fine maggio la stessa automobile aveva percorso 975 Km con la stessa tecnica e sempre con una sola ricarica? Adesso è riuscita a fare più chilometri, ma soprattutto a farli da sola: a bordo infatti non c’era nessun essere umano, solo un manichino.

A realizzare questo record è stata la compagnia di noleggio tedesca Nextmove, che ha eseguito la prova presso il circuito di Brandeburgo in Germania, al fine di evitare traffico, curve e altri aspetti della guida che avrebbero potuto far aumentare i consumi, diminuendo quindi i chilometri percorsi.

Se vi sembra “troppo facile” tenete presente che la tecnica dell’hypermiling di per sé richiede una sorta di percorso facilitato, anche con gli esseri umani a bordo. Si tratta del resto proprio di riuscire a percorrere più strada possibile tenendo l’andatura costante.

A fare la differenza nella prova comunque è stato proprio l’utilizzo di Autopilot: il team tedesco infatti ha realizzato due test, di cui uno senza il sistema di guida autonoma inserito.

Il risultato è stato che in questo caso la Model 3 ha percorso “solo” 978 Km (comunque di più rispetto alla prova di maggio), mentre con Autopilot inserito ha raggiunto i 1001 chilometri.

La Tesla Model 3 ha tenuto una velocità media di 36 Km/h, impiegando 28 ore per coprire l’intero percorso, con un consumo pari a 7 kWh ogni 100 Km.