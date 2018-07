Grigi: arrivato De Luca, si attende Prestia

Alessandria – Manuel De Luca si è unito al gruppo dell’Alessandria Calcio. Il giocatore, prima punta classe 1998, arriva dal Torino, in prestito, con la società granata che ha dunque concesso il nullaosta. Come anche per il portiere Tommaso Cucchietti che prenderà, quasi certamente, il posto di Gianmarco Vannucchi che ormai sembra destinato all’Ascoli.

In difesa il primo nome sulla lista, per quanto concerne le entrate, resta quello di Giuseppe Prestia (nella foto).

L’operazione, secondo le ultime voci di mercato, non sarebbe però semplice dato che il giocatore è legato alla squadra dove milita attualmente, la Virtus Francavilla, fino a giugno 2019.

In uscita, oltre alla probabile partenza di Gianmarco Vannucchi, anche Michele Marconi potrebbe lasciare i grigi. Monopoli e Catanzaro sono le squadre che, al momento, si sarebbero fatte sentire maggiormente per ingaggiare l’attaccante veneto.

Tutto fermo, o almeno così sembrerebbe, per il passaggio di Gonzalez al Novara. L’operazione potrebbe essere favorita dall’eventuale ripescaggio del club azzurro in serie B, ma resta ancora tutto da valutare.

Oggi alle 15, infine, nella sede della Lega di serie A, a Milano, sorteggio del tabellone di Tim Cup: l’Alessandria conoscerà la prima avversaria, che affronterà domenica 29 luglio.