L’Aral potrebbe fallire per molti lavori mai effettuati dai fornitori ma ugualmente pagati

Alessandria – Il caso di Aral Spa, la società consortile dello smaltimento rifiuti sull’orlo del fallimento, inizia ad insospettire molti, e alcuni componenti del consiglio comunale di Alessandria si stanno preoccupando in quanto la vicenda presenta molte ombre e potrebbe essere oggetto di un’inchiesta penale da parte della Procura della Repubblica e contabile da parte della Corte dei Conti. A sollevare più di una perplessità in merito è stato Emanuele Locci (nella foto col nostro Zanier), il presidente del consiglio comunale che ha, infatti, sollevato un polverone in consiglio comunale. “È più di un anno che chiedo chiarezza su quei conti, uno dei tanti misteri della gestione dell’azienda di smaltimento rifiuti. Incrociando le fatture emesse e alcune intercettazioni fatte durante l’indagine di Brescia sul ‘Sistema Bonacina’ emerge che alcuni di quei lavori fatturati potrebbero non essere stati eseguiti, o comunque non a regola d’arte. Non sta a me decidere se tutto questo rappresenti notizia di reato, io chiedo solo che qualcuno indaghi”.

Locci non vede di buon occhio la proposta dell’assessore Paolo Borasio di un concordato preventivo sostenuto dall’accordo con Amag Ambiente e coi tre maggiori creditori (Koster, Solero Scarl, Euroimpresa) che congelerebbe pignoramenti e sequestri per 4 milioni in cambio della possibilità di nomina di un direttore tecnico.

Secondo Locci, i quattro milioni di crediti vantati sono poco chiari e tutt’altro che “certi ed esigibili” e se quello che afferma fosse dimostrato da qualche inchiesta giudiziaria ci sarebbe da chiedersi chi si è messo in tasca i soldi. Aral sarebbe stata una sorta di fonte di finanziamento per qualcuno. C’entra la politica? Chi la usava come un bancomat? Chi lo sa.

La minoranza, col Pd in testa, ha subito chiesto che il testo registrato della seduta consiliare sia inviato alla Procura per gli opportuni approfondimenti. Ma gli conviene davvero? Non sanno quelli del Pd che l’inchiesta di Brescia riguarda il periodo in cui era proprio il Pd con Rita Rossa al governo della città (2012-2017)?

In campo è sceso addirittura Mago Zac (cosa ci tocca vedere!), il ragioniere capo di Palazzo Rosso, che ha chiesto a Giacchetti e a Gianluigi Sfondrini, presidente dei revisori dei conti, una revisione straordinaria e urgentissima di quei crediti per 4 milioni vantati da Koster, Solero Scarl, Euroimpresa.