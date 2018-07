Panda finisce contro un camion che esce di strada e abbatte un palo dell’Enel

Tortona – Grave incidente stradale questa mattina, intorno alle 10, lungo la statale per Genova fra Tortona e Carbonara Scrivia nei pressi dei palazzi ex Freedom. Per cause ancora in corso di accertamento, una ventenne alla guida di una Fiat Panda avrebbe perso il controllo dell’auto e si è scontrata frontalmente con un camion che proveniva dalla parte opposta. Il camion, dopo lo schianto con la Panda, è uscito di strada abbattendo un palo dell’Enel e facendo mancare l’energia elettrica nella zona. La giovane è rimasta incastrata all’interno dell’abitacolo della Panda ed è stata liberata dai Vigili del Fuoco di Tortona, intervenuti sul luogo dell’incidente, ed è stata subito trasportata all’ospedale di Alessandria dove è attualmente ricoverata in prognosi riservata in attesa di ulteriori accertamenti.