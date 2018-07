Perché FCA sta per diramare un comunicato sul “Dopo-Marchionne”?

di Andrea Guenna – Il gruppo Fca starebbe per diffondere un comunicato stampa (sono le cinque meno un quarto di venerdì pomeriggio 20 luglio) in cui si renderebbe noto che è in atto una redistribuzione degli incarichi attribuiti a Sergio Marchionne da un mese ricoverato in una clinica svizzera per un problema alla spalla. Il solito ingenuo scrive che si tratta di una forma di artrite o qualcosa del genere che spiegherebbe come l’artefice della rinascita della Fiat indosserebbe solo maglioni. Ma i bene informati parlano di qualcosa di ben più grave. “La spalla è vicina ad organi importanti” avrebbe detto a mezza voce un medico della clinica, per cui, facendo due conti spannometrici, si arriva subito al polmone. Certo è che il fatto di essere ricoverati da un mese per una forma di artrite alla spalla dimostra essenzialmente due cose: o che i medici che hanno in cura Sergio Marchionne devono cambiare mestiere, o, molto più probabilmente, che di ben altro si tratta. Qualcuno parla d’un male incurabile al polmone. Dopo che Sergio Marchionne è sparito nel nulla qualcuno dice che, dopo il lungo ricovero, trascorrerà un periodo di convalescenza che durerà per tutta l’estate. Ma l’annuncio, trapelato in giornata, sul rimpasto al vertice di FCA, getta una lunga ombra sul sole caldo di luglio e smentisce tutto, facendo nascere molti interrogativi sulla vicenda. Fra dieci minuti chiuderà la borsa e ne sapremo di più.