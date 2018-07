Ricoverata all’ospedale va in bagno e si butta dalla finestra

Alessandria – Restano, al momento, ignote le cause che hanno spinto una giovane paziente dell’Ospedale di Alessandria a gettarsi, ieri sera, giovedì 19 luglio intorno alle 20, nel vuoto da una finestra del reparto di Urologia. La donna, in base alle informazioni raccolte, si sarebbe dapprima chiusa in bagno e poi, senza che nessuno potesse controllarla, si è gettata dalla finestra.

Immediatamente soccorsa dal personale dell’Ospedale, la giovane è ricoverata in terapia intensiva. Come spiegato dall’Azienda Ospedaliera di Alessandria la prognosi è riservata ma la paziente non è in pericolo di vita.