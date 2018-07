Già pronti i nomi dei successori di Marchionne

Sergio Marchionne, il manager italo-canadese da tempo ricoverato in una clinica svizzera per sottoporsi, stando a qualche cronista che si fida dei comunicati stampa, ad un intervento chirurgico alla spalla destra, è tuttavia costretto a una degenza più lunga del previsto, per cui avevamo ragione noi di Alessandria Oggi a ipotizzare un male ben più importante. Gli è che Marchionne non sta affatto bene e non si sa, se e quando potrà tornare a lavorare, per cui, mentre scriviamo, al Lingotto sono in corso Cda straordinari per decidere chi lo sostituirà in Ferrari e in Fca. La scelta, secondo fonti attendibili, è caduta su Mike Manley come ad di Fca (foto sopra) e su Luis Camilleri come ad di Ferrari (foto a lato), con John Elkann presidente. Ciò nonostante che lo stesso Marchionne avesse annunciato che avrebbe lasciato Fca nell’aprile del 2019 dopo l’approvazione dei conti del 2018, ma la verità è che ormai è stata scritta la parola fine su un’era, quella che ha visto il 66enne manager italo-canadese ai vertici del gruppo per ben 14 anni, che ha permesso all’azienda italo americana di superare uno dei momenti più difficili della sua lunga storia. Marchionne lascerà gli incarichi di a.d. di Fca e di Ferrari, la presidenza di Ferrari e di Chn Industrial e l’incarico di consigliere di amministrazione di Exor.

Nel corso della riunione iniziata alle tre di oggi pomeriggio s’è parlato anche di altri quattro candidati alla successione: Alfredo Altavilla, responsabile della regione Europa e Medio Oriente per il gruppo; dei britannici Richard Palmer e Mike Manley, rispettivamente direttore finanziario e capo di Jeep dal 2015; e del torinese Pietro Gorlier, numero uno globale dei marchi Mopar e Magneti Marelli.