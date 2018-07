È un film di genere azione del 2018, diretto da Rawson Marshall Thurber, con Dwayne Johnson e Pablo Schreiber. Uscita al cinema il 19 luglio 2018. Durata 102 minuti. Distribuito da Universal Pictures.

La star mondiale Dwayne Johnson guida il cast di Skyscraper nei panni di Will Sawyer, un ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell’FBI e veterano americano di guerra, che ora valuta la sicurezza dei grattacieli. Durante un lavoro in Cina trova il più alto e sicuro edificio del mondo improvvisamente in fiamme e viene incolpato per questo. Da ricercato in fuga, Will deve trovare i responsabili, ripulire il suo nome e salvare in qualche modo la sua famiglia intrappolata all’interno dell’edificio in fiamme.

* DATA USCITA: 19 luglio 2018

* GENERE: Azione

* ANNO: 2018

* REGIA: Rawson Marshall Thurber

ATTORI: Dwayne Johnson, Pablo Schreiber, Neve Campbell, Roland Møller, Kevin Rankin, Paul McGillion, Chin Han, Byron Mann, Adrian Holmes, Noah Taylor, Matt O’Leary, Tzi Ma, McKenna Roberts

* PAESE: USA

* DURATA: 102 Min

* DISTRIBUZIONE: Universal Pictures