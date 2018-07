Ultimi sondaggi, M5S sorpassa Lega. Conte piace agli italiani

da Termometro Politico – Secondo l’ultimo sondaggio Ipsos, diffuso dall’Ansa, continua la luna di miele tra gli italiani e il premier Giuseppe Conte. Stando ai dati raccolti dall’istituto, il Presidente del Consiglio, al momento, incontra il 70% di gradimento nel paese e il 60% di giudizi positivi sul suo operato; un risultato in forte crescita rispetto a quello riscontrato 50 giorni fa, quando è entrato a Palazzo Chigi.

Buone notizie anche per l’esecutivo giallo-verde preso nel suo complesso; infatti, quest’ultimo raccoglie, addirittura, il 69% nell’indice di gradimento stilato da Ipsos (63% di giudizi positivi). Insomma, un successo paragonabile solo a quello dei primi mesi del governo Renzi (culminato poi nella primavera 2014 con le elezioni per il parlamento europeo); d’altra parte, dopo solo un anno il sostegno accordato all’esecutivo dell’ex sindaco di Firenze era calato fino a quota 39%.

Inoltre, nella stessa rilevazione anche l’aggiornamento delle intenzioni di voto calcolate da Ipsos. Per l’istituto, il Movimento 5 Stelle è tornato a essere primo partito. I pentastellati operano il contro-sorpasso nei confronti della Lega grazie a un balzo in avanti di quasi un punto di percentuale; dunque, in questo momento, si attesterebbero per Ipsos al 31,6%.

Dal canto suo, la Lega torna al secondo posto dopo l’exploit degli ultimi tempi; tuttavia, il Carroccio – in calo dell’1,3% – si conferma comunque sopra la soglia del 30%; nello specifico, se si votasse oggi, il partito di Salvini incasserebbe il 30,9% dei voti. Passando alle opposizioni: il Pd si ferma al 17%, flessione dello 0,8% per i Dem; Forza Italia, invece, rimane stabile al 7,5% (-0,1%). Infine, crescono Fratelli d’Italia e LeU entrambi di circa mezzo punto percentuale: adesso, FdI è al 3,2%, Liberi e Uguali al 2,4%.